Son dakika gündem: Pakistan'da ismi yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Danışmanı istifa etti
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Son dakika gündem: Pakistan'da ismi yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Danışmanı istifa etti

12.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:08
Son dakika gündem: Pakistan'da ismi yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Danışmanı istifa etti

Son dakika haberler... Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın danışmanı emekli General Asım Salim Bajva, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevinden istifa etti.

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın danışmanı emekli General Asım Salim Bajva, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevinden istifa etti.

Bajva, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a ilettiği istifa talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Bununla birlikte Bajva, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) başkanlığını yürütmeye devam edecek.

Geçen ay basına yansıyan haberlerde Bajva'nın, aile üyelerine ABD'de milyonlarca dolar değerinde iş kurmaları için yardım ettiği iddia edilmişti.

Bajva ise bu iddiaları reddetmişti.

Muhalefet partileri de Bajva hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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