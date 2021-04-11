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Son dakika! GÜNDEM ÖZETİNE

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika! GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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