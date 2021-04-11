Son dakika! GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul edecek.
(İstanbul/14.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan