Son dakika: GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: GÜNDEM ÖZETİNE

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Son dakika: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda
Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 01:08:32. #1.16#
title