Son Dakika | GÜNDEM ÖZETİNE
04.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:42
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılacak.
(Ankara/12.00/14.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener