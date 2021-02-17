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Son dakika! GÜNDEM ÖZETİNE

17.02.2021 07:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:16
Son dakika! GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, buradan Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, buradan Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlanacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/14.30/15.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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