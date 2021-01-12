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Son Dakika | GÜNDEM ÖZETİNE

12.01.2021 02:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 03:02
Son Dakika | GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katılacak.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00/16.00/18.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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