Son dakika... GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2020
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Son dakika... GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2020

Son dakika güncel haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılacak.

Son dakika... GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2020
29.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılacak.

(Ankara/17.00)

2- CHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Anadolu'ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CERModern'de düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/17.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 2. yılında Gülhane Parkı'ndaki kabri başında düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

3- Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.

(Isparta/11.00)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 31. hafta Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor-Altınordu, Giresunspor-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/17.30/Adana/19.00/Giresun/20.00)

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Kaynak: AA

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