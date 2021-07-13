Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geceyi bir erkek arkadaşının evinde geçiren Öykü Yüngün (21) ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geceyi bir erkek arkadaşının evinde geçiren Öykü Yüngün (21) ölü bulundu.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Öykü Yüngün'ü geceyi geçirmesi için kendisine ait eve bırakan N.Ş., evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Öykü Yüngün'ün kendisine şüpheli mesajlar attığını fark eden N.Ş., tekrar eve geldi. Zili çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine komşularından merdiven isteyen N.Ş., birinci kattaki dairenin penceresinden baktığında Öykü Yüngün'ün hareketsiz halde yattığını gördü. N.Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Acil sağlık ekibinin kontrolünde Öykü Yüngün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından, vücudunda herhangi bir kesici alet ya da darp izi bulunmayan Yüngün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri genç kızın arkadaşı N.Ş.'yi gözaltına aldı. Öykü Yüngün'ün ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! ÖYKÜ, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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