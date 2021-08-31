Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
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Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını

Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da, yol kenarında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da, yol kenarında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bursa-İzmir otoyolunun yanındaki otlukta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, itfaiye gelene kadar belediye işçileri ile birlikte yangına müdahale etti. İtfaiyenin de gelmesiyle birlikte yangın büyümeden kontrol altına alındı.Öte yandan çevredeki görgü tanıkları, yangını 2 kişinin çıkardığını iddia etti. İfadelerden yola çıkan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını
Son dakika gündem: Otoyol yakınında ot yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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