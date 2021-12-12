Son dakika gündem: Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında

Son dakika gündem: Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de, Rüveyda Çapa Halaç'a (31) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Mustafa Doğukan D. (21), savcılık itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, Rüveyda Çapa Halaç'a (31) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Mustafa Doğukan D. (21), savcılık itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 7 Aralık'ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç'a, Ziraat Caddesi'nde otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekiler de kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Halaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Rüveyda Çapa Halaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince Rüveyda Çapa Halaç'a çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğukan D. ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın, Mustafa Doğukan D. için yaptığı itirazı kabul edildi ve şüpheli yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

 Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title