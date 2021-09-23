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Son dakika gündem: Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

Son dakika habere göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil sürücüsü Mesut Tavuz (32), bisikletiyle caddeye çıkan Ahmet Bulun'a (47) çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil sürücüsü Mesut Tavuz (32), bisikletiyle caddeye çıkan Ahmet Bulun'a (47) çarptı. Kazada Bulun ağır yaralanırken, Tavuz da ambulans gelene kadar başında bekledi.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Mesut Tavuz yönetimindeki 16 BB 566 plakalı otomobil, bisikletiyle caddeye çıkan Ahmet Bulun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Bulun, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerine haber veren otomobil sürücüsü Tavuz, ambulans gelene kadar Bulun'un başında bekledi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulun'u hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

Son dakika gündem: Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

Son dakika gündem: Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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