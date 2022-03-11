Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

İl merkezinde eliyle seyir halindeki otomobile tutunan motosikletli kişi, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünü arıyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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