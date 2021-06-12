Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
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Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü

Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı.

SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 34 TP 7014 plakalı otomobil caddede hızla seyir halindeyken, karşı yönden gelen 34 KB 7588 plakalı M.T. idaresindeki otomobil ara sokağa döndüğü sırada çarptı.

E.T. çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı park halindeki bir motosiklete çarptı, sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T., hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 34 TP 7014 plakalı otomobilin hızla gelerek ara sokağa dönen 34 KB 7588 plakalı araca çarptığı görülüyor. 

 


Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü
Son dakika gündem: Otomobile, motosiklete, ağaca çarptı... cadde savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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