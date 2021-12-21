Son dakika gündem: OTOMOBİL KÖPEĞE ÇARPTI, KAZAYI GÖREN KADIN ŞOK YAŞADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: OTOMOBİL KÖPEĞE ÇARPTI, KAZAYI GÖREN KADIN ŞOK YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Savrulup tabelaya çarparak yaralanan köpek, sekerek bölgeden uzaklaştı. Olayı görüp şok yaşayan kadın, dizlerinin üzerine çöktü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Çeşmeli Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Savrulan köpek, refüjdeki tabelaya çarptı. Köpek, daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı.

Karşı şeritte park halindeki araçta kazaya tanık olan kadın inip olay yerine koştu. Üzüntüden dizlerinin üzerine çöken kadın, bir süre arkasından durdurmaya çalıştığı köpeğin uzaklaşması üzerine bölgeden ayrıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: OTOMOBİL KÖPEĞE ÇARPTI, KAZAYI GÖREN KADIN ŞOK YAŞADI

Son dakika gündem: OTOMOBİL KÖPEĞE ÇARPTI, KAZAYI GÖREN KADIN ŞOK YAŞADI

Son dakika haber: Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın şok yaşadı

Son dakika haber: Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın şok yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title