Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı

Son dakika haberler: Bolu'da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı sefer yaptığı sırada yol kenarında yaralı bulduğu şahini aracına alarak Milli Parklar görevlilerine verilmek üzere itfaiye ekiplerine teslim etti.

Bolu'da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı sefer yaptığı sırada yol kenarında yaralı bulduğu şahini aracına alarak Milli Parklar görevlilerine verilmek üzere itfaiye ekiplerine teslim etti.

Bolu'da, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Halit Subaşı sefer yaptığı sırada D-100 Karayolu Elmalık mevkiinde yol üzerinde hareketsiz yatan bir kuş olduğunu fark etti. Yolcuların da bulunduğu halk otobüsünü emniyet şeridine çeken Subaşı, araçtan inerek yaralı şahinin yanına gitti. Şahin'in kanadında kan olduğunu gören sürücü montuyla kuruladığı kuşu otobüse alarak yoluna devam etti.

Yolcuları şehir merkezinde indiren Subaşı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yönlendirmesi üzerine Subaşı yaralı şahini Milli Parklar ekiplerine verilmek üzere itfaiye müdürlüğüne teslim etti. Zarar görmemesi için kafese konulan yaralı şahin daha sonra tedavisi için milli parklar görevlilerine teslim edildi.

"İnşallah uçtuğunu görürüz"

Yaralı kuşu aracına alarak ölmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü Halit Subaşı, "Yolun sol şeridinde yatıyordu. Aniden duramadım. Yolun kenarına çektim. Arabalar vurmasın diye sol şeritten montumla beraber aldım. Yolda gelen kadar milli parklar ve Bolu Belediyesini aradım. En son itfaiyeye teslim ettim. İnşallah yaşar ve uçtuğunu görürüz. İlk gördüğümde uçamıyordu. Kanadında kan var. ya bir araç çarptı yada yavru olduğu için gelişemedi. Aç da olabilir. Çok ıslaktı. Kuruladım" dedi. - BOLU

Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı
Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Otobüs şoförü yol kenarında bulduğu yaralı şahini ölümden kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:46:52. #1.15#
title