Son dakika gündem: ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı - Haberler
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Son dakika gündem: ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı

Son dakika gündem: ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021- Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-26 Aralık 2021'de uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Adalet Bakanlığı, Yargı, Güncel, Haber

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