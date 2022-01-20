Son dakika gündem: ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021- Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-26 Aralık 2021'de uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri