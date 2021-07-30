Son dakika gündem: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (5)
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Son dakika gündem: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (5)

Son dakika gündem: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (5)
Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisindeki yangınla ilgili dün 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI  

Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisindeki yangınla ilgili dün 5 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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