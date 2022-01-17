Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 zanlıdan 10'u tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 10-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 132,44 gram sentetik uyuşturucu, 49,02 gram esrar, 38,21 gram metamfetamin, 23,78 gram eroin ile 145 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Haber

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