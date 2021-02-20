Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza
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Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza

20.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:35
Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza

Son dakika haberine göre OSMANİYE'de polisin koronavirüs tedbirlerine yönelik yaptığı uygulamada, 176 kişiye toplam 310 bin 850 lira para cezası kesildi.

OSMANİYE'de polisin koronavirüs tedbirlerine yönelik yaptığı uygulamada, 176 kişiye toplam 310 bin 850 lira para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda 100 binde 139,81 oranla 81 il içerisinde 6'ncı sırada olan Osmaniye'de polis, denetimlerini sıklaştırdı. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte il genelinde geniş kapsamlı uygulama yapan polis, trafiğe çıkan araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına ve izolasyon tedbirlerine uymadığı belirlenenlere ceza kesti. Uygulama kapsamında 480 iş yeri kontrol edilirken, alınması gereken koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 4 iş yerine 6 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca 1708 kişi kontrol edilip, bunlardan maske takmayan 104 kişiye 94 bin 100 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden 41 kişiye 122 bin 550 lira ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 31 kişiye 91 bin 50 lira olmak üzere toplam 176 kişiye 310 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Polis uygulamalarının, kent genelinde aralıksız bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.


Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza
Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza
Son dakika gündem: Osmaniye'de tedbirlere uymayan 176 kişiye 310 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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