Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

19.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:20
Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Osmaniye'de, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve 1 obje ele geçirildi.

Osmaniye'de, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve 1 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve A.B'nin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve 1 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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