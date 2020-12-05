Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı
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Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

05.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:28

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyuldu.

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

KAHRAMANMARAŞ

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta da sakin bir gün yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği Trabzon'da, belediye işçileri bazı bölgelerde çalışmalarını yürütüyor.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyahat ettiği görüldü.

Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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