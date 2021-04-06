Son dakika gündem: Osmaniye'de okul kantininden hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

Son dakika haber... Osmaniye'de bir okulun kantininden gıda maddesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir okulun kantininden gıda maddesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi'nde bir ortaokulun kantininden gıda ürünleri çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden M.Ç ve M.Ç gözaltına alındı, diğer şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin okula giriş ve çıkışları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner