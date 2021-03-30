Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'de, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Osmaniye'de, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak'ta, bir evin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya ip yardımıyla inerek kediyi kurtardı.

Kedi, sahibine teslim edildi.

Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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