Son dakika gündem: Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Osmaniye'de, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Osmaniye'de, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak'ta, bir evin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya ip yardımıyla inerek kediyi kurtardı.
Kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner