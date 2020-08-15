Son dakika gündem: Osmaniye'de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki gübre yükle kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki gübre yükle kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ertan Karabacak idaresindeki 27 L 6656 plakalı gübre yüklü kamyonun motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Burgaçlı Tüneli mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracı durduran sürücünün haber vermesiyle olay yerine Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, trafik de bir süre aksadı.

Kaynak: AA