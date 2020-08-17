Son dakika gündem: Osmaniye'de çiftlik yangını
Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
17.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:10
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Karatepe köyünde Ahmet Sağlamer'e ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
İki ahır ve 3 iş makinesinin zarar gördüğü yangında 5 ton saman balyası, 2 ton buğday ve 2,5 ton hayvan yemi kül oldu.
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Kaynak: AA