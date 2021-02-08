Son dakika gündem: Osmaniye'de 4 düzensiz göçmen yakalanan otobüsün şoförü ve muavini gözaltına alındı
Son dakika haberi... Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ş.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüste bulunan 4 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Otobüs şoförü Ş.T. ve muavin A.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların, Afganistan'da organizatörlere 2'şer bin dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner