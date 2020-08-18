Son dakika gündem: Osmaniye'de 148 madeni sikke ele geçirildi Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 148 madeni sikke ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 148 madeni sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 148 madeni sikke ele geçirildi. Araçtaki B.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA