Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
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Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)

Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... VALİLİK AÇIKLAMA YAPTITunceli Valiliği'nden, Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden, Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir" denildi.


Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)
Son dakika gündem: Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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