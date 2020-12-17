Son dakika gündem: Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 84 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 84 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-16 Aralık tarihlerinde kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 84 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.
Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 54 kişiden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay