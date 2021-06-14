Son dakika gündem: Ordu'da haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika gündem: Ordu'da haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika gündem: Ordu'da haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri Ergin Öztürk'ten (35) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Öztürk'ün bulunması için çalışma başlatan ekipler, bir barınağın yakınında silahla vurulmuş kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki Yaylacık mevkisine gitti.

Olay yerinde yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Öztürk olduğu tespit edildi.

Öztürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yanında boş kovan bulan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye yakın yerdeki otomobille alanda geniş çaplı inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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