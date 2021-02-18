Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...
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Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...

18.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:15

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çelik: "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz görüyoruz."

Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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