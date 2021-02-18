Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz...
18.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:15
Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Çelik: "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu