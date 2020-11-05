Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı
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Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı

05.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:04

Son dakika gelişmesine göre Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı Mersin'de dere içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanan 2 at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki vermeyen bir at, çevre, doğa ve hayvan polisleri...

Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı

Mersin'de dere içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanan 2 at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki vermeyen bir at, çevre, doğa ve hayvan polisleri tarafından kurtarıldı

Hayvanlar koruma altına alınırken, atların sahipleri olduğu belirlenen 2 şahsa 2 bin 841 lira idari para cezası uygulandı

MERSİN - Mersin'de dere içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanan 2 at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki vermeyen bir at, çevre, doğa ve hayvan polisleri tarafından kurtarıldı. Hayvanlar koruma altına alınırken, atların sahipleri olduğu belirlenen 2 şahsa 2 bin 841 lira idari para cezası uygulandı.

Tüm Türkiye'de görev yapmaya başlayan çevre, doğa ve hayvan polisleri, Mersin'de zor durumda olan hayvanlara yardım elini uzatıyor. Kentte devriye atan polisler, Pirireis Mahallesi Müftü Deresi içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanmış 2 kahverengi at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki veremeyecek durumda bitkin vaziyette olduğu görülen beyaz atı gördü. Hayvanlara su ve ot vererek ilk yardımda bulunan polisler, daha sonra Mersin Hayvanat Bahçesi görevlilerine haber verdi. Hayvanları götürmek ve yerde yatan bir atın kaldırılması için de hayvan ambulansı, vinç ve kepçe talep eden polisler, özellikle yerde yatan atı kendine getirmek için uzun süre uğraştı.

5 saatlik bir kurtarma operasyonuyla atlar bulunduğu yerden çıkarıldı

Güneş altında uzun süredir bağlı olduğu, üzeri yaralar kaplamış ve yele ile kuyrukları dikenlerle kaplı hayvanlar görevlilerin yardımı ile 5 saatlik bir kurtarma çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, hayvanat bahçesi çalışanlarına teslim edildi. Ekipler, hayvanların sahibi olduğu tespit edilen 2 şahsa 2 bin 841 lira para cezası uyguladı.

Yaralı atlara serum tedavisi uygulandığı belirtilirken, yerde yatan ve hiçbir tepki vermeyen atın da yeniden ayaklandığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı
Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı
Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı
Son dakika gündem: Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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