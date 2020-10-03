Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama
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Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama

03.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:15
Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama

Bir son dakika haberine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar ve vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine sürpriz yapıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar ve vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine sürpriz yapıldı. Yangın ihbarında bulunun vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine çiçek hediye ederek itfaiye haftalarını kutladılar.

Oltu Halitpaşa, Şehitler, Aslanpaşa Mahalle Muhtarları ve Oltu Çarşıbaşı esnafları, İtfaiyeci Haftası nedeni ile çarşı başında plastik kasaları ateş verip yangın ihbarında bulundular. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay mahalline geldi. İtfaiye erleri yangına müdahale etmek isterken sürprizi hazırlayan muhtar ve vatandaşlar itfaiye erlerini alkışladılar. Şehitler Mahallesi muhtarı Gürbüz Vural, itfaiye erine çiçek vererek itfaiye haftasını kutladılar.

Şehitler Mahalle Muhtarı Gürbüz Vural, "İtfaiye Haftası nedeni ile ilçemizde görev yapan Erzurum Büyük Şehir Oltu itfaiye ekiplerinin günlerini sürpriz yaparak kutlamak istedik. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.

Halit Paşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul ise, "Dünyanın en zor işinde gönül rızasıyla çalışan, tek amacı insan hayatını kurtarmak olan tüm itfaiyecilerimizin itfaiyecilik haftası kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama
Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama
Son dakika gündem: Oltu'da itfaiyecilere sürpriz kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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