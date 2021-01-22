Son dakika gündem: Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe verildiği cinayet, keşif raporu ile aydınlanacak
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Son dakika gündem: Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe verildiği cinayet, keşif raporu ile aydınlanacak

22.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:03
Son dakika gündem: Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe verildiği cinayet, keşif raporu ile aydınlanacak

Son dakika haberleri... TRABZON'da ateşe verilen cipte, silahla öldürülmüş cesedi bulunan Soner Taşkın'ın (36) katil zanlısı olduğu iddia edilen Ö.T. ve N.A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mahkemenin talebiyle, olay yerinde kapsamlı keşif yapıldı.

TRABZON'da ateşe verilen cipte, silahla öldürülmüş cesedi bulunan Soner Taşkın'ın (36) katil zanlısı olduğu iddia edilen Ö.T. ve N.A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mahkemenin talebiyle, olay yerinde kapsamlı keşif yapıldı. Keşifte, yakılan aracın olduğu bölgede, tutuklu Ö.T. ile tutuksuz yargılanan N.A.'nın hangi yöne ve nereden kaçtığı tespit edildi. Cinayeti, uzman olay yeri inceleme ekiplerince hazırlanacak keşif raporu, aydınlatacak.

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde, 5 Mayıs 2020'de, 61 ABU 021 plakalı cipin yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yapılan incelemede, cipte kıraathane işletmecisi Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Taşkın'ın yapılan otopsisinde, vücudunda mermi bulundu. Bu gelişme üzerine Taşkın ile husumetli olduğu belirtilen N.A. ve Ö.T., gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNE SUÇLADILARJandarmadaki ifadelerinde birbirlerini suçlayan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.OLAY YERİNDE KAPSAMLI KEŞİFDavanın ilk duruşmasında mahkeme, şüphelilerden N.A.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına, Ö.T.'nin ise tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde kapsamlı keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme, cinayeti aydınlatmak için olay yerinde uzman olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde keşif yaptı. Jandarma ekiplerin de yer aldığı keşifte, yakılan aracın olduğu yerden sanıkların hangi yöne ve nereden kaçtığı, kaçış güzergahının yanı sıra N.A.'nın olay yerinden kaçarak ifadesinde yer alan sığındığı eve ne kadar sürede vardığı belirlendi.

Ayrıca keşifte, tutuklu sanık Ö.T.'nin, cinayetten sonra ormanlık alanı nasıl geçerek yola indiği, bu yerle aracın bulunduğu uzaklık mesafesi de tespit edildi. Kamera ile kayıt altına alınan keşif, ekiplerce rapor hazırlanarak dava dosyasına sunulacak. Duruşmada raporu değerlendirecek mahkeme heyetinin, kararı açıklayacağı öğrenildi.


Son dakika gündem: Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe verildiği cinayet, keşif raporu ile aydınlanacak
Son dakika gündem: Öldürülüp cesedinin bulunduğu cipin ateşe verildiği cinayet, keşif raporu ile aydınlanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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