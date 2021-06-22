Son dakika gündem: Okulun satılmaması için dava açtılar
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Son dakika gündem: Okulun satılmaması için dava açtılar

Son dakika gündem: Okulun satılmaması için dava açtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Düzce'de kent merkezinde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerinin ticari alana çevrilerek okulun taşınması ve arsasının da satışa çıkartılması üzerine geçtiğimiz günlerde açıklama yapan öğrenci velileri bu defada satış kararını mahkemeye taşıdı.

Düzce'de kent merkezinde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerinin ticari alana çevrilerek okulun taşınması ve arsasının da satışa çıkartılması üzerine geçtiğimiz günlerde açıklama yapan öğrenci velileri bu defada satış kararını mahkemeye taşıdı. Veliler, haklarını Bölge İdare Mahkemesinde arayacak.

Düzce merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu'nun arsası ticari alana çevrilerek satışına karar verilmişti. Okulunda taşınma kararı ile birlikte okulda öğrencisi bulunan veliler ve mahalle sakinleri okulun satışının iptal edilmesi için geçtiğimiz günlerde okul önünde toplanarak basın açıklaması yapmıştı. Okul binası ve arsasının ticari alan olarak satışının yapılacak olmasını engellemeye çalışan öğrenci velileri kararı mahkemeye taşıdı.

İsmetpaşa Ortaokulu'nda öğrencisi bulunan veli İrfan Dursun okul önünde yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri ve mahkeme sürecini anlattı. İrfan Dursun, "Geçtiğimiz hafta Perşembe günü okul binasının yıkımı ve arsasının satış kararı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapmıştık. Ancak bugüne kadar yetkililerden satışın iptali ya da plan tadilatının iptaliyle ilgili bir geri dönüş olmadı. Kamuoyu desteği de oldu. İdareden dönüş olmayınca bizde hukuki süreç başlattık. Dün itibariyle Bolu Bölge İdare mahkemesine hem plan tadilatından ticari alanın iptal edilerek eğitim alanına dönüştürülmesi hem de ihalenin iptaliyle ilgili dava açtık. Böylece hukuki süreçte başlamış oldu. Bu konuda sonuç alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu okulu bir şekilde koruyacağız. Okulun yıkılmasının ve yerine ticari bina yapılmasına engel olmaya çalışacağız. Kamu yararı gözetilerek okulun eğitime devam etmesini istiyoruz" dedi.

Veliler, İsmetpaşa Ortaokulu'nun binasının yıkılmasını engellemek ve plan tadilatı yapılarak ticari alana çevrilen okul arsasının yeniden eğitim alana dönmesi için Bolu Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtılar. - DÜZCE

Son dakika gündem: Okulun satılmaması için dava açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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