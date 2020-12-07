Son dakika gündem: Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler üzerimize saldırırken biz dimdik durduk"
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (10)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine, hep daha ileriye gittik, dimdik durduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı