Son dakika gündem: Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler üzerimize saldırırken biz dimdik durduk"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (10)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine, hep daha ileriye gittik, dimdik durduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı