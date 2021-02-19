Son dakika gündem: Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık"
19.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:30
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut