Son dakika gündem: Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık"
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Son dakika gündem: Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık"

19.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:30

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık."

Son dakika gündem: Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'
Son dakika gündem: Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'
Son dakika gündem: Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'
Son dakika gündem: Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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