Son dakika gündem: Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü (2)
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Son dakika gündem: Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü (2)

Son dakika gündem: Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ALKOL TARTIŞMASI ÇIKMIŞİzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlu S.K. (28) ile tartıştıktan sonra fenalaşarak yere yığılan Ulviye Kuru yaşamını yitirdi.

ALKOL TARTIŞMASI ÇIKMIŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlu S.K. (28) ile tartıştıktan sonra fenalaşarak yere yığılan Ulviye Kuru yaşamını yitirdi. S.K.'nin alkollü olarak eve geldiği için annesiyle tartıştığı, "Ben artık bu evde duramayacağım" dedikten sonra Ulviye Kuru'nun fenalaştığı öğrenildi. Kuru ve S.K.'nın, zaman zaman tartışma yaşadıkları da öğrenildi. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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