Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bronz kemer tokası, Roma dönemine ait yüz figürü, heykelcik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda F. S. gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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