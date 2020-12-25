Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek
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Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek

25.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:52

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyen vatandaşlara koronavirüs testi uygulanması yönünde karar aldı.

Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen Kırklareli'nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı. Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

BAZI MESLEK GRUPLARI DA TEST UYGULAMASINA TABİ TUTULACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı. Karar kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de koronavirüs tarama testine tabi tutulacak.

SİTE TOPLANTILARI ŞUBAT SONUNA ERTELENDİ

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
GERÇEK: Anlamadım acaba Kırklareli de vaka yok mu içeriye test olmadan kimseyi almıyorlar. Eğer bu ilimizde vaka varsa kimseyi almamak çok ayıp.
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YAPARSA PAKMAYA YAPAR: Hacdan gelen virüslüleri ülkenin 4 bir yanına ddağıttınz gelene gecene buyur dediniz hala turist gelsin diye bakıyorsunuz suc halkta öylemi siz bulaştırdınız sayıları az göstersdinizz şimdi halk suclu peki bende korona yoksa ve orada sıraya gecimp bu testi olsam korona olurum sizin amacınız üzüm yemek değil bağxcıyı dönmek
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VATANDAŞ: Umreden gelen 20. 000 kişi değil. Avrupa''dan gelen 400. 000 kişi getirdi virüsü. O dönemde Suudi Arabistan''da Covid görülmemişti. Ama İtalya yıkılıyordu.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:02:36. #1.14#
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