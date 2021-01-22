Son dakika gündem: Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi
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Son dakika gündem: Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi

22.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:35
Son dakika gündem: Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması yürürlüğe girdi

Son dakika haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın (TPNW) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın (TPNW) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmanın yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından onaylanması gerekiyordu. Honduras, 24 Ocak 2020'de anlaşmayı onaylayan 50'nci ülke olmuştu.

TPNW, 50 ülkenin onayının ardından 90 gün sonra yürürlüğe giren ve nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma oldu.

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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