Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 7 asker öldü
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Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 7 asker öldü

18.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:40
Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 7 asker öldü

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler Borno eyaletindeki Marte bölgesinde askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırının ardından askerlerle Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan çok sayıda terörist kaçtı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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