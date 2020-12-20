Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 9 üyesi öldürüldü
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Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 9 üyesi öldürüldü

20.12.2020 03:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 03:12
Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 9 üyesi öldürüldü

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü aktaran Onyeuko, birçoğunun da yaralı kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, örgütün sığınaklarının imha edildiğini ve örgüte ait iki silahlı aracın yanı sıra önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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