Son dakika gündem: Nijerya'da son 24 saatte 1131 kişide Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika gündem: Nijerya'da son 24 saatte 1131 kişide Kovid-19 vakası görüldü

11.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:02
Son dakika gündem: Nijerya'da son 24 saatte 1131 kişide Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 1131 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 1131 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 8 artışla 1702'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1131 artarak 142 bin 578'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 398 bin 630 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 116 bin 947 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde tespit edilirken, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde gerçekleşti.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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