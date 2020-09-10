Son dakika gündem: Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı
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Son dakika gündem: Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Nijerya'nın Lagos eyaletinde, ülkedeki elektrik ve yakıt zammına karşı düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı
10.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:10

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, ülkedeki elektrik ve yakıt zammına karşı düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alındı.

Muhalefetteki Nijerya Sosyalist Partisinin (SPN) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişinin elektrik ve yakıt zammına karşı Lagos eyaletinde düzenledikleri gösteriye polis müdahale etti.

"Elektrik zammına hayır", "Yakıtın eski fiyatını istiyoruz", "Nijeryalılar zor durumda" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden Hassan Soweto, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, polisin protestoculara müdahale etmesi sonucu 4'ü gazeteci 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Petrol zengin ülkesi Nijerya'da son üç ayda yakıt fiyatları üç kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına yüzde 80 zam yapıldı.

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Kaynak: AA

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