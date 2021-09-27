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Son dakika gündem: Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi öldürüldü

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerin bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 34 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerin bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 34 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletinin Kaura bölgesinde bir köye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi.

Baskında sivillerin üzerine açılan ateş sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok ev de ateşe verildi.

Saldırısı sonra açıklama yapan Kaduna Eyaleti Valisi Nasir El-Rufai, saldırıyı kınadı ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polis hayatını kaybetmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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