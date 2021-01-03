Son dakika gündem: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı
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Son dakika gündem: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

03.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:30
Son dakika gündem: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

Son dakika haberine göre Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.

Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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