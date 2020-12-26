Son dakika gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operaysonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 29,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 095 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, H.D. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav