Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

NİĞDE'de uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde 22,98 gram metamfetamin, 1,54 gram kannabinoid ve 19,28 gram eroin ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.