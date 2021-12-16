Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... NİĞDE'de uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde 22,98 gram metamfetamin, 1,54 gram kannabinoid ve 19,28 gram eroin ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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