Son dakika gündem: Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:40
Son dakika haberleri: Nevşehir'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "silahla yağma" suçundan adli mercilerce hakkında 10 yıl hapis cezası verilen M.K. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan